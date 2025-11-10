Advertisement

لبنان

تفجير 3 منازل في حولا ليلًا

Lebanon 24
10-11-2025 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1440299-638983652154170361.jpg
Doc-P-1440299-638983652154170361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فجّرت قوة إسرائيلية عند الأولى من بعد منتصف الليل. ثلاثة منازل في بلدة حولا – قضاء مرجعيون تعود لأشقاء من آل شحيمي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قوة إسرائيلية توغّلت ليلاً داخل بلدة رامية وقامت بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً
lebanon 24
10/11/2025 15:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال يواصل تفجير المدرعات المفخخة ونسف المنازل السكنية في شمال غرب مدينة غزة
lebanon 24
10/11/2025 15:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجيران في الحي الشرقي لبلدة حولا
lebanon 24
10/11/2025 15:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت تفجيرين قويين في حي صبيح في الأطراف الشرقية لبلدة حولا
lebanon 24
10/11/2025 15:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

مرجعيون

من بعد

شحيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24