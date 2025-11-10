Advertisement

لبنان

وفد الخزانة الأميركية عند سلام

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1440330-638983683155032277.jpeg
Doc-P-1440330-638983683155032277.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا وفد الخزانة الأميركية برئاسة سيباستيان غوركا وفي حضور وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب جون هيرلي ورودولف عطالله المتخصص بمكافحة الارهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي والوفد المرافق. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول وفد الخزانة الأميركية إلى السراي للقاء الرئيس سلام
lebanon 24
10/11/2025 15:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: وفد الخزانة الأميركية شدد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات المالية
lebanon 24
10/11/2025 15:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى وفد وزارة الخزانة الاميركية: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان
lebanon 24
10/11/2025 15:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يستقبل وفد الخزانة الأميركية في بعبدا
lebanon 24
10/11/2025 15:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن القومي

رئيس مجلس الوزراء

رودولف عطالله

وزارة الخزانة

مجلس الوزراء

الأمن القومي

مجلس الأمن

نواف سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24