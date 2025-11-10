وفد الخزانة الأميركية عند سلام

يستقبل الدكتور في السرايا وفد الخزانة الأميركية برئاسة سيباستيان غوركا وفي حضور وكيل لشؤون الارهاب جون هيرلي ورودولف المتخصص بمكافحة الارهاب في الأميركي والوفد المرافق.

