لبنان

لا اقامة دائمة لسلام في السرايا

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:40
نفت اوساط معنية ما تردد عن قرار رئيس الحكومة نواف سلام الاقامة الدائمة في السرايا لاسباب امنية.
واكدت ان سلام يقوم بنشاطاته الرسمية في السرايا فقط ويقيم مع عائلته في منزلهم الخاص.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

نواف سلام

نواف

"خاص لبنان24"

