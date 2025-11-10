لا اقامة دائمة لسلام في السرايا

Advertisement

نفت اوساط معنية ما تردد عن قرار رئيس الحكومة الاقامة الدائمة في السرايا لاسباب امنية.واكدت ان سلام يقوم بنشاطاته الرسمية في السرايا فقط ويقيم مع عائلته في منزلهم الخاص.