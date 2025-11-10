Advertisement

لبنان

الجميّل: الحياد هو لمصلحة جميع اللبنانيين واقتراحنا ليس فئويًّا بل هو للجميع

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:14
رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن "اللبنانيين لديهم مطلب قديم وهو تحييد لبنان عن صراعات المنطقة لتجنّب الدخول في صراعات الآخرين ودفع الأثمان".
وقال الجميّل في مؤتمر صحفي من مجلس النواب: "الصفحة الجديدة التي تُفتح اليوم في لبنان فرصة لحماية البلد وتأمين الاستقرار وبناءً على كلّ التطورات نعلن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور". 
 
وأضاف: "اقتراح القانون يدعو لإدخال الجملة الآتية إلى مقدمة الدستور "لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في كل الصراعات الإقليمية والدولية من دون أن يتعارض ذلك في حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها مع الالتزام بالقانون الدولي والإنساني".
 
وتابع قائلاً: "هذا الحياد سيقوّي وحدتنا الداخليّة لأنّ أحداً لن يعود قادراً على الانضمام إلى محاور وفرض دخول لبنان في معارك عسكرية".
 
واعتبر أن "الحياد هو لمصلحة جميع اللبنانيين واقتراحنا ليس فئويًّا بل هو للجميع ويشمل الشعب كلّه ونتمنّى من زملائنا في المجلس النيابي أن يقفوا إلى جانبنا في هذا الاقتراح وأن يتبنّوه لمساعدتنا في إقراره".
حزب الكتائب اللبنانية

النائب سامي

حزب الكتائب

مؤتمر صحفي

لبنان دولة

اللبنانية

رئيس حزب

الكتائب

