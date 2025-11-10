24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجميّل: الحياد هو لمصلحة جميع اللبنانيين واقتراحنا ليس فئويًّا بل هو للجميع
Lebanon 24
10-11-2025
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي
الجميّل أن "اللبنانيين لديهم مطلب قديم وهو تحييد
لبنان
عن صراعات المنطقة لتجنّب الدخول في صراعات الآخرين ودفع الأثمان".
Advertisement
وقال الجميّل في
مؤتمر صحفي
من مجلس النواب: "الصفحة الجديدة التي تُفتح اليوم في لبنان فرصة لحماية البلد وتأمين الاستقرار وبناءً على كلّ التطورات نعلن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة
الدستور
".
وأضاف: "اقتراح القانون يدعو لإدخال الجملة الآتية إلى مقدمة الدستور "
لبنان دولة
حيادية تلتزم مبدأ الحياد في كل الصراعات الإقليمية والدولية من دون أن يتعارض ذلك في حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها مع الالتزام بالقانون الدولي والإنساني".
وتابع قائلاً: "هذا الحياد سيقوّي وحدتنا الداخليّة لأنّ أحداً لن يعود قادراً على الانضمام إلى محاور وفرض دخول لبنان في معارك عسكرية".
واعتبر أن "الحياد هو لمصلحة جميع اللبنانيين واقتراحنا ليس فئويًّا بل هو للجميع ويشمل الشعب كلّه ونتمنّى من زملائنا في المجلس النيابي أن يقفوا إلى جانبنا في هذا الاقتراح وأن يتبنّوه لمساعدتنا في إقراره".
مواضيع ذات صلة
النائب سامي الجميّل: من المستحيل كان أن يمعن لبنان بقيادة تعمل لصالح لبنان والحواجز أمامنا اليوم صغيرة وحصر السلاح ليس لمصلحة فريق بل لمصلحة اللبنانيين
Lebanon 24
النائب سامي الجميّل: من المستحيل كان أن يمعن لبنان بقيادة تعمل لصالح لبنان والحواجز أمامنا اليوم صغيرة وحصر السلاح ليس لمصلحة فريق بل لمصلحة اللبنانيين
10/11/2025 15:05:25
10/11/2025 15:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: الصفحة الجديدة التي تُفتح اليوم في لبنان فرصة لحماية البلد وتأمين الاستقرار وبناءً على كلّ التطورات نعلن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور
Lebanon 24
الجميّل: الصفحة الجديدة التي تُفتح اليوم في لبنان فرصة لحماية البلد وتأمين الاستقرار وبناءً على كلّ التطورات نعلن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور
10/11/2025 15:05:25
10/11/2025 15:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: من المقرر أن نعقد لقاءات في لبنان ونأمل أن تنطوي على خير ومصلحة الجميع
Lebanon 24
لاريجاني: من المقرر أن نعقد لقاءات في لبنان ونأمل أن تنطوي على خير ومصلحة الجميع
10/11/2025 15:05:25
10/11/2025 15:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة: ليس هناك صفقة مثالية للجميع
Lebanon 24
المبعوث الأميركي ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة: ليس هناك صفقة مثالية للجميع
10/11/2025 15:05:25
10/11/2025 15:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي
حزب الكتائب
مؤتمر صحفي
لبنان دولة
اللبنانية
رئيس حزب
الكتائب
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركات مهمة جدًا في لبنان بحاجة لتمويل عاجل
Lebanon 24
شركات مهمة جدًا في لبنان بحاجة لتمويل عاجل
08:00 | 2025-11-10
10/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تغيير اسم "وزارة الشؤون الاجتماعية"
Lebanon 24
في لبنان.. تغيير اسم "وزارة الشؤون الاجتماعية"
07:59 | 2025-11-10
10/11/2025 07:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل منزل في صيدا... شاهدوا بالفيديو ما تمّ ضبطه
Lebanon 24
داخل منزل في صيدا... شاهدوا بالفيديو ما تمّ ضبطه
07:58 | 2025-11-10
10/11/2025 07:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
Lebanon 24
اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
07:40 | 2025-11-10
10/11/2025 07:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:36 | 2025-11-10
10/11/2025 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-11-10
شركات مهمة جدًا في لبنان بحاجة لتمويل عاجل
07:59 | 2025-11-10
في لبنان.. تغيير اسم "وزارة الشؤون الاجتماعية"
07:58 | 2025-11-10
داخل منزل في صيدا... شاهدوا بالفيديو ما تمّ ضبطه
07:40 | 2025-11-10
اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
07:36 | 2025-11-10
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:29 | 2025-11-10
بالصور... غارات إسرائيليّة عنيفة على جنوب لبنان
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 15:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 15:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 15:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24