ممثلة وزيرة البيئة: نعمل على إنشاء هيئة إدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية الوطنية

Advertisement

نظّمت شركة NIRAS، المؤتمر الختامي ل"مشروع حوكمة النفايات الصلبة في "، برعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ممثلة بالدكتورة إليز نجيم، بالشراكة مع وزارة البيئة وبتمويل من بعثة إلى لبنان، في فندق موفنبيك - ، بمشاركة ممثلين عن الوزارات، والبلديات، والمؤسسات المحلية المعنية بالقطاع.وبحسب بيان، يأتي هذا المشروع، المموَّل من الاتحاد ، لدعم جهود وزارة البيئة في إصلاح وتطوير حوكمة قطاع النفايات الصلبة في لبنان، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحديث الأطر التشريعية والمؤسساتية ذات الصلة. وقد شمل تنفيذ المشروع سلسلة من الدراسات والمشاورات الميدانية، تضمنت مقابلات مع أكثر من80 بلدية و420 مواطناً و41 خبيراً، ما أتاح إعداد مذكرات سياسات ومقترحات إصلاحية تسهم في بناء نظام وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة، قائم على الحوكمة الرشيدة والمشاركة المحلية. وخلصت نتائج هذه الجهود إلى توصيات تدعم توجهات وزارة البيئة الرامية إلى إنشاء هيئة وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإعداد خطة وطنية موحّدة تكرّس آليات مستدامة لاسترداد الكلفة وتشجع تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.نجيمفي كلمتها الافتتاحية، أكدت نجيم أن "المشروع يشكّل خطوة محورية في تطوير قطاع النفايات الصلبة في لبنان، وأن تعزيز الحوكمة والإدارة المؤسسية أصبح ضرورة وطنية لضمان إدارة مستدامة وفعّالة لهذا القطاع".وأشارت إلى أن "الوزارة تعمل على استكمال الإطار المؤسساتي عبر إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديث الاستراتيجية الوطنية بما يتلاءم مع التحديات الراهنة، إضافة إلى إعداد قانون استرداد الكلفة لتأمين تمويل مستدام للبلديات".وختمت مؤكدة "أهمية تغيير سلوك الأفراد وتعزيز الوعي البيئي"، منوهة ب"دور المشروع في إعداد مواد تواصل وتوعية تدعم هذا الهدف".جرادي، شدّد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان جهاد جرادي على " الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم لبنان في جهوده لتعزيز الإدارة البيئية المستدامة"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون الفني والاستثمار في مبادرات الاقتصاد الدائري، وتشجيع نماذج الحوكمة الخضراء التي تعود بالنفع على الإنسان والبيئة معًا".كذلك، نوّه ممثلو شركة NIRAS ب"دور وزارة البيئة في قيادة الحوار الوطني حول مستقبل قطاع النفايات الصلبة"، مؤكدين أن "المشروع نجح في توفير قاعدة معرفية متينة يمكن البناء عليها لتحديث السياسات والتشريعات".واختُتم المؤتمر بعرض وتوزيع مجموعة من المواد التواصلية والتوعوية التي صمّمها المشروع لدعم البلديات والمجتمعات المحلية في تحسين ممارسات إدارة النفايات، وتشمل ملصقات ورسوم بيانية وفيديوهات تعريفية تبرز أهمية الإدارة المستدامة لهذا القطاع الحيوي، وتدعم جهود وزارة البيئة نحو بيئة أنظف وأكثر استدامة لجميع المواطنين.