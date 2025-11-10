بيان عن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

رأى للاعلام المرئي والمسموع في بيان أن "هناك بعض والالكتروني تبث أخبارا مسيئة في حق الآخرين وتفبرك معلومات غير مسندة إلى مصدر موثوق كما أن هناك مواقع تستغل فكرة الانتخابات النيابية فتمارس الابتزاز بغية الكسب السريع أو الترويج لصالح مرشح معين ضد آخر أو تحاول إقصاء المرشحات الى من النساء تحت حجة عدم الخبرة أو أن النيابة هي فقط للرجال كما حصل مع المرشحة إلى الانتخابات النيابية في الدكتورة جنان عبد ".اضاف:" هناك بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي تلجأ ايضاإلى ''نبش القبور'' فتسيء إلى سمعة عائلة الشحرورة صباح وإليها وإلى أخيها المحامي روجيه فغالي فتروّج خبرا غير صحيح عن أن الأخير اغتال والدة صباح علما بأن المشار إليه كان وُلد بعد عشر سنوات على وفاة الوالدة. كما أنه أخ للفنانة صباح من أبيها وكانت تجمعه بها علاقة أخوة حقيقية".تابع:"لمثل هذه المواقع يتوجه المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بأن لا أحد فوق القانون كما يقول رئيس الجمهورية الذي نلتزم توجيهاته وبما يقتضيه القانون المرئي والمسموع الرقم 382/94. لذا نطلب من أصحاب هذه المواقع تصحيح أخبارها والابتعاد عن الإشاعات والاعتذار عما تقوم به من مخالفات. وهي حاليا موقع ملاحقة ومتابعة من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع. كما أنها ستكون في معرض مساءلة من والجهات الأمنية المختصة سواء حملت قناعا تحت ''أسرار الوطن'' أو أي قناع آخر وسواء كانت تحمل علما وخبرا من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أو لا تحمل".ختم:"تلك المواقع المخالفة تسيء أولا وأخيرا إلى سمعة الاعلام اللبناني بما فيه الاعلام الالكتروني وإلى الآخرين. والوطن بغنى عنها وعن مشاغباتها العبثية والمضللة".