كركي استقبل خوري وإشادة بعودة تغطية الضمان للمستلزمات الطبية

إستقبل للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي في مكتبه د. رئيس للبيئة والصحة يرافقه المهندس الغصين، حيث تمّ التداول بأوضاع الضمان الإجتماعي ولاسيّما بعد عودة التقديمات الصحيّة والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ نهاية العام 2019.وقد أثنى الدكتور خوري على الجهود والانجازات التي يقوم بها المدير العام في شتى المجالات التي تهم المواطن في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية السيّئة للغاية، وخاصّة ً الخطوة الكبيرة التي أعلن عنها د. كركي نهاية الأسبوع الماضي والمتمثّلة بتغطية كافّة الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90 % .أعلن كركي بأن هناك المزيد من التقديمات التي سيعمل على وضعها في القريب خدمة للوطن وللمواطن، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الجمعية في الخدمة العامة خاصّة في وقوفها الدائم الى جانب الإجتماعي.