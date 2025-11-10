Advertisement

لبنان

كركي استقبل خوري وإشادة بعودة تغطية الضمان للمستلزمات الطبية

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:41
إستقبل المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه صباح اليوم د. فؤاد خوري رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة يرافقه المهندس نجيب الغصين، حيث تمّ التداول بأوضاع الضمان الإجتماعي ولاسيّما بعد عودة التقديمات الصحيّة والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ نهاية العام 2019.
وقد أثنى الدكتور خوري على الجهود والانجازات التي يقوم بها سعادة المدير العام في شتى المجالات التي تهم المواطن في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية السيّئة للغاية، وخاصّة ً الخطوة الكبيرة التي أعلن عنها د. كركي نهاية الأسبوع الماضي والمتمثّلة بتغطية كافّة الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90 % .

من جهته أعلن كركي بأن هناك المزيد من التقديمات التي سيعمل على وضعها في المستقبل القريب خدمة للوطن وللمواطن، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الجمعية في الخدمة العامة خاصّة في وقوفها الدائم الى جانب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
