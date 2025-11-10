الإتحاد العمالي: ننوه بإعادة تفعيل سكك الحديد والنقل المشترك وبعمل رئيس مجلس إلادارة الدؤوب

Advertisement

اصدر الإتحاد العمالي العام في ، البيان الآتي:" في إطار العمل على إعادة تفعيل وإحياء سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان، نؤكد دعم المبادرة والعمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس مجلس إدارة زياد شيا في مجال الإضاءة على أملاك سكك الحديد من خطوط النقل ومحطات الممتدة على مساحة الوطن ولغاية الحدود والتي تقدّر مساحتها بتسعة ملايين ، عبر جولات ميدانية في كل المناطق مع السعي الدائم لإزالة التعديات عنها مع المختص والمعنيين تمهيداً لاطلاق المشروع الكبير بإعادة استعمال القطار للنقل الساحلي وباتجاه . مما يوفر على اللبنانيين الجهد والوقت والمال ويطلق دورة اقتصادية مهمة في كل الاتجاهات".وقال:"تفعيل النقل المشترك عبر شراكة ناجحة بين القطاعين الخاص والعام وفق الأصول القانونية، أعطت انطلاقة ناجحة سوف تستكمل برفدها بباصات جديدة لتغطية خطوط واسعة مما يساهم في دعم تنقل العمال من كل القطاعات الرسمية والخاصة والعسكريين والطلاب وذوي الدخل المحدود"، مؤكدا "دعم وحضور ومواكبة الرئيس، المدير العام للورشة العمرانية والتراثية الكبيرة القائمة في محطة مار ميخائيل والتي ستعطي المديرية دفعاً معنويا وماديا كبيرا وتؤسس لحضور إداري ، مواكب لكل متطلبات الحوكمة الرشيدة القائمة على التكنولوجيا الرقمية والعلمية".وختم:" يتطلع الإتحاد الى دعم حكومي وإداري ومالي للعمل المتواصل والمنتج الذي يقوم به شيا عبر تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية مستحقات العاملين في المصلحة والمتراكمة عن العامين ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ عملاً بمبدأ العدالة والمعاملة بالمثل بين مختلف المؤسسات، لما لهذا الدعم من انعكاسات إيجابية على الطبقة العمالية التي تعاني ما تعانيه بفعل غياب خطط آنية ومستقبلية للنقل".