لبنان

الإتحاد العمالي: ننوه بإعادة تفعيل سكك الحديد والنقل المشترك وبعمل رئيس مجلس إلادارة الدؤوب

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:47
Doc-P-1440385-638983721249711945.jpeg
Doc-P-1440385-638983721249711945.jpeg photos 0
اصدر الإتحاد العمالي العام في لبنان، البيان الآتي:" في إطار العمل على إعادة تفعيل وإحياء سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان، نؤكد دعم المبادرة والعمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس مجلس إدارة المدير العام زياد شيا في مجال الإضاءة على أملاك سكك الحديد من خطوط النقل ومحطات القطار الممتدة على مساحة الوطن ولغاية الحدود والتي تقدّر مساحتها بتسعة ملايين متر مربع، عبر جولات ميدانية في كل المناطق مع السعي الدائم لإزالة التعديات عنها مع القضاء المختص والمعنيين تمهيداً لاطلاق المشروع الكبير بإعادة استعمال القطار للنقل الساحلي وباتجاه البقاع. مما يوفر على اللبنانيين الجهد والوقت والمال ويطلق دورة اقتصادية مهمة في كل الاتجاهات".
وقال:"تفعيل النقل المشترك عبر شراكة ناجحة بين القطاعين الخاص والعام وفق الأصول القانونية، أعطت انطلاقة ناجحة سوف تستكمل برفدها بباصات جديدة لتغطية خطوط واسعة مما يساهم في دعم تنقل العمال من كل القطاعات الرسمية والخاصة والعسكريين والطلاب وذوي الدخل المحدود"، مؤكدا "دعم وحضور ومواكبة الرئيس، المدير العام للورشة العمرانية والتراثية الكبيرة القائمة في محطة مار ميخائيل والتي ستعطي المديرية دفعاً معنويا وماديا كبيرا وتؤسس لحضور إداري جامع، مواكب لكل متطلبات الحوكمة الرشيدة القائمة على التكنولوجيا الرقمية والعلمية". 

وختم:" يتطلع الإتحاد الى دعم حكومي وإداري ومالي للعمل المتواصل والمنتج الذي يقوم به شيا عبر تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية مستحقات العاملين في المصلحة والمتراكمة عن العامين ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ عملاً بمبدأ العدالة والمعاملة بالمثل بين مختلف المؤسسات، لما لهذا الدعم من انعكاسات إيجابية على الطبقة العمالية التي تعاني ما تعانيه بفعل غياب خطط آنية ومستقبلية للنقل". 
