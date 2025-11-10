Advertisement

لبنان

توقيف فلسطيني في خلدة.. هذا ما كان يقوم به داخل سيارته

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:51
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المروّج المذكور وتوقيفه.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى معرفته، ويدعى:

-ع. ظ. (مواليد عام 1999، فلسطيني)

بتاريخ 2025-10-23، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيّارة رباعيّة الدّفع تم ضبطها.

بتفتيشه والسيّارة، تم ضبط ما يلي:

-مسدس حربي مع ممشطين، و/15/ طلقة صالحة للاستعمال، وغلاف مسدس

-/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا

-/8/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف

-/21/ كيسًا تحتوي ورقة مدون عليها “نت ملك”

-/14/ ظرفًا مدوّن عليهم “رمل نت”

-/7/ أكياس نايلون مدوّن عليها “أجنبي”

-/18/ ظرفًا بداخلها ورقة مدون عليها “باز ملك”

-ظرف دواء بداخله /3/ حبات مدون عليه “PREGA150”

-هاتف خلوي، ومبلغ مالي، ومستندات

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الأشخاص في العديد من مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
A man stands facing away from the camera, wearing a white T-shirt with EVERYDAY text on the back, hands cuffed behind him, positioned in front of a table covered with stacks of U.S. dollar bills in various denominations. The table also displays multiple small plastic bags and envelopes containing suspected drugs, labeled with terms like نت ملك, رمل نت, أجنبي, and باز ملك. A military-style pistol with magazine lies on the table among the items. The Internal Security Forces logo appears in the top left corner, along with social media icons for <a class='entities-links' href='/entity/121904/youtube/ar/1?utm_term=PublicFigures-youtube&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-youtube&id=44636&catid=0&pagetype=PublicFigures'>youtube</a>, X, and Facebook, and the website www.isf.gov.lb. The scene is set in an indoor room with beige walls.
شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

جبل لبنان.

جبل لبنان

اللبنانية

youtube

فلسطين

القضاء

