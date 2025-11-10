Advertisement

لبنان

الأنظار نحو "نائب سابق"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:45
تتجهُ الأنظار إلى "نائب سابق" في البقاع في ظل ما يُحكى عن إمكانية ترشحه للانتخابات النيابية عام 2026.
النائب المُشار إليه كان يؤيد تياراً سياسياً بارزاً وانكفأ عن الترشيح اعتباراً من العام 2022، لكنه قد الأضواء السياسية عادت تُسلط عليه.
 

وبينما تنقلُ أوساط مقربة من هذا النائب عدم نيته للترشح، تتحدث مصادر أخرى عن أن الفكرة بشأنه قد طُرحت لكن مسارها لم يتبلور بعد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

نائب ال

كاني

تيار

خاص "لبنان 24"

