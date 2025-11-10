"احتسبوا ساعاتنا".. المعلّمون المتعاقدون يطالبون بالإنصاف

أكد منسق "حراك المعلّمين المتعاقدين" حمزة منصور أنّ "المعلّمين المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسميّة يؤدّون واجبهم والوطني في أصعب الظروف، ويواصلون رسالتهم رغم المخاطر والتحدّيات".

وفي بيان، توجه منصور الى رئيس الحكومة قائلا: "نظراً للظروف الأمنية الطارئة التي قد تفرض توقّف التعليم قسريّاً، كما يحصل في بعض المناطق الجنوبية جرّاء الاعتداءات الإسرائيليّة أو غيرها من الأحداث الخارجة عن الإرادة، فإنّنا نطالب دولتكم بإصدار قرارٍ واضحٍ يُلزم باحتساب ساعات المعلّمين المتعاقدين كاملة في كلّ حالة تعطيلٍ قسريّ، أسوةً بزملائهم المثبّتين الذين تُحتسب لهم رواتبهم كاملة في مثل هذه الحالات".



وختم: "إنّ هذا الإجراء هو حقّ مشروع يضمن المساواة بين أفراد ، ويؤكّد احترام الدولة لرسالة المعلّم وتقديرها لدوره التربوي والوطني".