لبنان

"احتسبوا ساعاتنا".. المعلّمون المتعاقدون يطالبون بالإنصاف

Lebanon 24
10-11-2025 | 05:59
أكد منسق "حراك المعلّمين المتعاقدين" حمزة منصور أنّ "المعلّمين المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسميّة يؤدّون واجبهم التربوي والوطني في أصعب الظروف، ويواصلون رسالتهم رغم المخاطر والتحدّيات".
وفي بيان، توجه منصور الى رئيس الحكومة نواف سلام قائلا: "نظراً للظروف الأمنية الطارئة التي قد تفرض توقّف التعليم قسريّاً، كما يحصل في بعض المناطق الجنوبية جرّاء الاعتداءات الإسرائيليّة أو غيرها من الأحداث الخارجة عن الإرادة، فإنّنا نطالب دولتكم بإصدار قرارٍ واضحٍ يُلزم وزارة التربية والتعليم العالي باحتساب ساعات المعلّمين المتعاقدين كاملة في كلّ حالة تعطيلٍ قسريّ، أسوةً بزملائهم المثبّتين الذين تُحتسب لهم رواتبهم كاملة في مثل هذه الحالات".

 وختم: "إنّ هذا الإجراء هو حقّ مشروع يضمن المساواة بين أفراد الهيئة التعليمية، ويؤكّد احترام الدولة لرسالة المعلّم وتقديرها لدوره التربوي والوطني".
