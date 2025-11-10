24
لبنان
هذا ما طلبته إسرائيل من لبنان.. أمرٌ يشعل نزاعاً!
Lebanon 24
10-11-2025
|
06:10
A-
A+
أفادت وكالة
رويترز
نقلاً عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، عن أن
إسرائيل
تضغط على
الجيش اللبناني
ليكون أكثر حزمًا في تنفيذ خطة نزع سلاح
حزب الله
.
وقالت مصادر، أن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في
جنوب لبنان
بحثًا عن الأسلحة.
وحسب مسؤولين لبنانيين، الطلب
الإسرائيلي
قوبل بالرفض من
قيادة الجيش اللبناني
تفاديا لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية.
وقالت المصادر أنّ خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة وإسرائيل طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية "الميكانيزم" في تشرين الاول الماضي.
ولفتت إلى أنّ عمليات التمشيط جنوبي
لبنان
أدت إلى العثور على أكثر من 50 نفقا ومصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجهاً إضافة إلى مئات الأسلحة الأخرى.
وقال مسؤولون أمنيون لبنانيون إن الذربات الاسرائيلية اعتبرت بمثابة تحذير واضح من أن الفشل في البحث بشكل أكثر تدخلاً قد يؤدي إلى حملة عسكرية إسرائيلية شاملة جديدة.
وقال أحد المسؤولين "إنهم يطالبوننا بإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، ونحن لن نفعل ذلك... لن نفعل الأمور بطريقتهم". (رويترز)
