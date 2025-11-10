هذا ما طلبته إسرائيل من لبنان.. أمرٌ يشعل نزاعاً!

أفادت وكالة نقلاً عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، عن أن تضغط على ليكون أكثر حزمًا في تنفيذ خطة نزع سلاح .

Advertisement

وقالت مصادر، أن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في بحثًا عن الأسلحة.



وحسب مسؤولين لبنانيين، الطلب قوبل بالرفض من تفاديا لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية.



وقالت المصادر أنّ خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة وإسرائيل طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية "الميكانيزم" في تشرين الاول الماضي.



ولفتت إلى أنّ عمليات التمشيط جنوبي أدت إلى العثور على أكثر من 50 نفقا ومصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجهاً إضافة إلى مئات الأسلحة الأخرى. وقالت مصادر، أن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في بحثًا عن الأسلحة.وحسب مسؤولين لبنانيين، الطلب قوبل بالرفض من تفاديا لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية.وقالت المصادر أنّ خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة وإسرائيل طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية "الميكانيزم" في تشرين الاول الماضي.ولفتت إلى أنّ عمليات التمشيط جنوبي أدت إلى العثور على أكثر من 50 نفقا ومصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجهاً إضافة إلى مئات الأسلحة الأخرى.

وقال مسؤولون أمنيون لبنانيون إن الذربات الاسرائيلية اعتبرت بمثابة تحذير واضح من أن الفشل في البحث بشكل أكثر تدخلاً قد يؤدي إلى حملة عسكرية إسرائيلية شاملة جديدة.



وقال أحد المسؤولين "إنهم يطالبوننا بإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، ونحن لن نفعل ذلك... لن نفعل الأمور بطريقتهم". (رويترز)