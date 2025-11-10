Advertisement

لبنان

اقتراح دستوري جديد من حزب الكتائب.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
10-11-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1440424-638983774267243993.png
Doc-P-1440424-638983774267243993.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، عن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال مبدأ الحياد في مقدّمة الدستور اللبناني.
Advertisement
وخلال مؤتمرٍ صحافي في مجلس النواب، بحضور عددٍ من النواب الموقّعين على الاقتراح، شدّد الجميّل على أنّ الوقت حان لتلبية "مطلبٍ وطني قديم" يسعى إلى تحصين لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية التي دفع أثمانها مرارًا عبر تاريخه الحديث.

وأوضح أن التعديل المقترح ينص على إضافة الفقرة التالية إلى مقدمة الدستور: لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية، من دون أن يتعارض ذلك مع حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها، ومع التزاماتها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

وأكد الجميّل أنّ الحياد لا يعني التخلي عن حق الدفاع عن النفس، بل يشبه ما تعتمده دول حيادية كـسويسرا التي تمتلك جيشًا قويًا لحماية سيادتها، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومنع أي طرف داخلي من جرّ لبنان إلى محاور أو تحالفات عسكرية.

وأضاف أن الحياد لن يعزل لبنان عن العالم، بل سيجعله عضوًا فاعلًا في المجتمعين الدولي والعربي، يسهم في الدفاع عن قضايا الحق والعدالة بعيدًا عن الاصطفافات.

وختم رئيس الكتائب مؤكّدًا أن مشروع الحياد مشروع وطني جامع يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، داعيًا رئاسة الجمهورية والحكومة والكتل النيابية إلى تبنّي الاقتراح ودعمه لإقراره في أقرب فرصة ممكنة، شاكرًا النواب العشرة الذين وقّعوا على المبادرة.
مواضيع ذات صلة
الجميّل: الصفحة الجديدة التي تُفتح اليوم في لبنان فرصة لحماية البلد وتأمين الاستقرار وبناءً على كلّ التطورات نعلن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور
lebanon 24
10/11/2025 15:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لعلاج تساقط الشعر .. ابتكار طبي جديد هذه تفاصيله
lebanon 24
10/11/2025 15:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب مارين لوبان يستعد لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة
lebanon 24
10/11/2025 15:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من إنستغرام.. هذه تفاصيلها
lebanon 24
10/11/2025 15:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

النائب سامي

حزب الكتائب

الجمهوري

رئيس حزب

الكتائب

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24