لبنان

جعجع: الانتخابات في موعدها... وهدفنا وطن قوي لا مقعد إضافي

Lebanon 24
10-11-2025 | 06:18
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد، مشدداً على أن هذا الاستحقاق الدستوري "ليس مسألة مقعد أو مكسب سياسي، بل وسيلة لتعزيز حضور القوات وتأثيرها في مسار الأحداث، وصولاً إلى الوطن الذي نريد".
وجدد جعجع، خلال اختتام خلوة منطقة عاليه في معراب بعنوان "حاضرين وأكتر"، المطالبة بـ"تمكين المغتربين من انتخاب النواب الـ128"، معتبراً أن ذلك "حق قانوني يجب على الدولة الحفاظ عليه عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وشارك في الخلوة عدد من الشخصيات السياسية والحزبية، بينهم النائب نزيه متى، والأمين العام أميل مكرزل، والمفتش العام إدغار مارون، ومنسق المنطقة طوني بدر، إضافة إلى مسؤولين حزبيين وبلديين وفاعليات محلية.

وخلال اللقاء، شدد النائب نزيه متى على أهمية التحضير المبكر للانتخابات النيابية 2026، بوصفها "المسار الطبيعي لمحاسبة السلطة وتحديد مستقبل لبنان السياسي".

من جهته، قدّم إيلي براغيد مداخلة حول "البعد الاستراتيجي للاستحقاق الانتخابي"، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في العمل الحزبي. أما أميل مكرزل فشدّد على "ضرورة التواصل الفاعل مع المجتمع المحلي"، مؤكداً أن القوات "أصبحت الرقم الصعب ومحور جذب للقوى السيادية".

بدوره، أشار جورج عيد إلى "أهمية انتظام العمل الحزبي وتفعيله ميدانياً"، فيما لفت رفيق شاهين إلى "أهمية الإدارة اللوجستية للمعركة الانتخابية لضمان النجاح".

أما جاد دميان فاستعرض نتائج انتخابات 2022 بالأرقام، مؤكداً ضرورة التحضير التقني والتنظيمي للفوز بأكبر عدد من المقاعد، في حين شدّد طوني بدر على أن "انتخابات 2026 محطة سياسية مفصلية للبنان ومنطقة عاليه"، مشيراً إلى أن "التحضير الجدي والمبكر هو مفتاح أي معركة انتخابية ناجحة".

واختُتمت الخلوة بورش عمل تنظيمية لوضع خطة شاملة للهيكلية، والتوزيع الإداري، والتواصل مع الناخبين والمغتربين استعداداً للاستحقاق النيابي المقبل.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24