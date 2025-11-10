Advertisement

لبنان

سلام: الحكومة مُلتزمة باستكمال مسيرة الاصلاح وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
10-11-2025 | 06:25
Doc-P-1440433-638983780490688250.jpg
Doc-P-1440433-638983780490688250.jpg photos 0
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وفدًا أميركيًا من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا.
وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء التزام الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.

كما تناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية. وتمّت مناقشة انتشار الجيش اللبناني  في الجنوب ومختلف المناطق دعمًا للاستقرار وترسيخًا لسلطة الدولة، بالاضافة الى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية.
 
 
البعريني
 
 
واستقبل سلام النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في الأوضاع العامة والمواضيع السياسية، الانمائية والإقتصادية. وكان دولته حريصا على أن نحضر جلسة مجلس النواب ليتم التصديق على مشاريع اعادة الإعمار. وتمنيت بدوري إحالة قانون الانتخاب الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء الى مجلس النواب وأن يدرجه الرئيس نبيه بري على جدول الأعمال.
أضاف: تطرقنا أيضا للأوضاع العامة. ورأى رئيس سلام بأن لبنان يمر في مرحلة  حساسة تتطلب حكمة أكثر ، والمطلوب من الجميع التعاون لانقاذ البلد وتجاوز المأزق الذي يتخوف منه الجميع".
 
 
قمير
 
 
كما استقبل الرئيس سلام عضو المجلس التنفيذي  لمبادرة السلام الأزرق البروفسور فادي قمير.
 
 
