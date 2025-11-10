سلام: الحكومة مُلتزمة باستكمال مسيرة الاصلاح وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية



وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي . وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.



البعريني

واستقبل سلام النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في الأوضاع العامة والمواضيع السياسية، الانمائية والإقتصادية. وكان دولته حريصا على أن نحضر جلسة مجلس النواب ليتم التصديق على مشاريع اعادة الإعمار. وتمنيت بدوري إحالة قانون الانتخاب الذي تمت الموافقة عليه في الى مجلس النواب وأن يدرجه على جدول الأعمال.

أضاف: تطرقنا أيضا للأوضاع العامة. ورأى رئيس سلام بأن يمر في مرحلة حساسة تتطلب حكمة أكثر ، والمطلوب من الجميع التعاون لانقاذ البلد وتجاوز المأزق الذي يتخوف منه الجميع".

قمير



كما استقبل الرئيس سلام عضو المجلس التنفيذي لمبادرة السلام الأزرق البروفسور فادي قمير.