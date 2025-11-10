24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام: الحكومة مُلتزمة باستكمال مسيرة الاصلاح وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
10-11-2025
|
06:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام في السراي الكبير وفدًا أميركيًا من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في
البيت الأبيض
برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا.
Advertisement
وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء
التزام
الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي
اللبنانية
. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.
كما تناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية. وتمّت مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق دعمًا للاستقرار وترسيخًا لسلطة الدولة، بالاضافة الى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية.
البعريني
واستقبل سلام النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في الأوضاع العامة والمواضيع السياسية، الانمائية والإقتصادية. وكان دولته حريصا على أن نحضر جلسة مجلس النواب ليتم التصديق على مشاريع اعادة الإعمار. وتمنيت بدوري إحالة قانون الانتخاب الذي تمت الموافقة عليه في
مجلس الوزراء
الى مجلس النواب وأن يدرجه
الرئيس نبيه بري
على جدول الأعمال.
أضاف: تطرقنا أيضا للأوضاع العامة. ورأى رئيس سلام بأن
لبنان
يمر في مرحلة حساسة تتطلب حكمة أكثر ، والمطلوب من الجميع التعاون لانقاذ البلد وتجاوز المأزق الذي يتخوف منه الجميع".
قمير
كما استقبل الرئيس سلام عضو المجلس التنفيذي لمبادرة السلام الأزرق البروفسور فادي قمير.
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام: لبنان فتح صفحة جديدة من الإصلاح المؤسساتي والسيادة على أرضه وقراره
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: لبنان فتح صفحة جديدة من الإصلاح المؤسساتي والسيادة على أرضه وقراره
10/11/2025 15:08:00
10/11/2025 15:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: لضرورة أن تستعيد الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أراضيها
Lebanon 24
الجميّل: لضرورة أن تستعيد الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أراضيها
10/11/2025 15:08:00
10/11/2025 15:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب
10/11/2025 15:08:00
10/11/2025 15:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من بلدية صيدا: ملتزمون بحصر السلاح في يد الدولة وبمسيرة الإصلاح وندعو الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولا نقبل أي تأجيل
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من بلدية صيدا: ملتزمون بحصر السلاح في يد الدولة وبمسيرة الإصلاح وندعو الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولا نقبل أي تأجيل
10/11/2025 15:08:00
10/11/2025 15:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الرئيس نبيه بري
الجيش اللبناني
مجلس الوزراء
البيت الأبيض
مجلس الأمن
نبيه بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركات مهمة جدًا في لبنان بحاجة لتمويل عاجل
Lebanon 24
شركات مهمة جدًا في لبنان بحاجة لتمويل عاجل
08:00 | 2025-11-10
10/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تغيير اسم "وزارة الشؤون الاجتماعية"
Lebanon 24
في لبنان.. تغيير اسم "وزارة الشؤون الاجتماعية"
07:59 | 2025-11-10
10/11/2025 07:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل منزل في صيدا... شاهدوا بالفيديو ما تمّ ضبطه
Lebanon 24
داخل منزل في صيدا... شاهدوا بالفيديو ما تمّ ضبطه
07:58 | 2025-11-10
10/11/2025 07:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
Lebanon 24
اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
07:40 | 2025-11-10
10/11/2025 07:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:36 | 2025-11-10
10/11/2025 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-11-10
شركات مهمة جدًا في لبنان بحاجة لتمويل عاجل
07:59 | 2025-11-10
في لبنان.. تغيير اسم "وزارة الشؤون الاجتماعية"
07:58 | 2025-11-10
داخل منزل في صيدا... شاهدوا بالفيديو ما تمّ ضبطه
07:40 | 2025-11-10
اقتراح قانون لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة
07:36 | 2025-11-10
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:29 | 2025-11-10
بالصور... غارات إسرائيليّة عنيفة على جنوب لبنان
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 15:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 15:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 15:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24