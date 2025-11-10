Advertisement

لبنان

بري بحث مع سعد والعريضي في المستجدات السياسية

Lebanon 24
10-11-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1440434-638983781818292902.jpeg
Doc-P-1440434-638983781818292902.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب الدكتور اسامة سعد، وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة، لاسيما الميدانية منها وشؤونا تشريعية. 
Advertisement

كما استقبل بري الوزير السابق غازي العريضي، وبحث معه في التطورات السياسية.
مواضيع ذات صلة
لقاء بري وأبو الغيط.. بحث في آخر المستجدات
lebanon 24
10/11/2025 15:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث التطورات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية مع زواره
lebanon 24
10/11/2025 15:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يبحث المستجدات السياسية مع سفراء ودبلوماسيين
lebanon 24
10/11/2025 15:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير بحث المستجدات مع بعثة مراقبة الهدنة في لبنان
lebanon 24
10/11/2025 15:08:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

غازي العريضي

رئاسة الثاني

عين التينة

اسامة سعد

عين التين

نبيه بري

رئاسة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:59 | 2025-11-10
07:58 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:36 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24