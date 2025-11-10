24
لبنان
بري بحث مع سعد والعريضي في المستجدات السياسية
Lebanon 24
10-11-2025
|
06:27
A-
A+
استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
، النائب الدكتور
اسامة سعد
، وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة، لاسيما الميدانية منها وشؤونا تشريعية.
كما استقبل
بري
الوزير السابق
غازي العريضي
، وبحث معه في التطورات السياسية.
