ميقاتي التقى سفير قطر: نقدر ما تقدمه الدولة الشقيقة من دعم للجيش وللقطاع التربوي

إستقبل سفير قطر لدى الشيخ بن آل ثاني في دارته في ، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود التي تقوم بها قطر من أجل لبنان في المجالات كافة، وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وعبّر عن تقديره لما تقدمه قطر من دعم للجيش وللقطاع .





