Advertisement

لبنان

أمن الدولة يداهم صيدلية في البترون.. ماذا وُجد بداخلها؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1440451-638983809043726288.jpg
Doc-P-1440451-638983809043726288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:
Advertisement

"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة المخالفات التي تمسّ بالصحة العامة، وبعد توافر معلومات دقيقة حول وجود أدوية منتهية الصلاحية في إحدى صيدليات مدينة البترون، قامت مديرية الشمال الإقليمية – مكتب البترون بالكشف على الصيدلية المذكورة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وطبيب القضاء المختصّ.

وقد تمّ ضبط كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية، وختم الصيدلية بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبها (ب. ر.)، بناءً لإشارة القضاء المختصّ".
مواضيع ذات صلة
أمن الدولة يداهم في طرابلس.. ما القصة؟
lebanon 24
10/11/2025 19:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... أمن الدولة داهمت مركز تجميل
lebanon 24
10/11/2025 19:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إقفال صيدليّة في جبيل بالشمع الأحمر
lebanon 24
10/11/2025 19:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة العين.. وجد مقتولا داخل منزله
lebanon 24
10/11/2025 19:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

وزارة الصحة العامة

المديرية العامة

مديرية الشمال

الشمع الأحمر

مكتب البترون

وزارة الصحة

قسم الإعلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:39 | 2025-11-10
11:35 | 2025-11-10
11:08 | 2025-11-10
11:03 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24