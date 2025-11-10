أمن الدولة يداهم صيدلية في البترون.. ماذا وُجد بداخلها؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لمكافحة المخالفات التي تمسّ بالصحة العامة، وبعد توافر معلومات دقيقة حول وجود أدوية منتهية الصلاحية في إحدى صيدليات مدينة ، قامت الإقليمية – بالكشف على الصيدلية المذكورة بالتنسيق مع وطبيب المختصّ.وقد تمّ ضبط كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية، وختم الصيدلية بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبها (ب. ر.)، بناءً لإشارة القضاء المختصّ".