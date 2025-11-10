بالصور... غارات إسرائيليّة عنيفة على جنوب لبنان

شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّة سلسلة غارات جديدة، استهدفت منطقة الجرمق - المحمودية، في الجنوب.

كما استهدفت طائرات العدوّ الجبل الرفيع والوادي الاخضر.

وفي هذا السياق، أشارت إذاعة الجيش الاسرائيليّ إلى أنّ سلاح الجوّ، يقوم بسلسلة إستهدافات في .