لبنان
بالصور... غارات إسرائيليّة عنيفة على جنوب لبنان
Lebanon 24
10-11-2025
|
07:29
A-
A+
شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّة سلسلة غارات جديدة، استهدفت منطقة الجرمق - المحمودية، في الجنوب.
كما استهدفت طائرات العدوّ الجبل الرفيع والوادي الاخضر.
وفي هذا السياق، أشارت إذاعة الجيش الاسرائيليّ إلى أنّ سلاح الجوّ، يقوم بسلسلة إستهدافات في
جنوب لبنان
.
