لبنان

بالصور... غارات إسرائيليّة عنيفة على جنوب لبنان

Lebanon 24
10-11-2025 | 07:29
شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّة سلسلة غارات جديدة، استهدفت منطقة الجرمق - المحمودية، في الجنوب.
 
 
كما استهدفت طائرات العدوّ الجبل الرفيع والوادي الاخضر.
 
 
وفي هذا السياق، أشارت إذاعة الجيش الاسرائيليّ إلى أنّ سلاح الجوّ، يقوم بسلسلة إستهدافات في جنوب لبنان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
