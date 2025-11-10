تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟

بالتزامن مع شنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ، سلسلة غارات على الجنوب والبقاع، تُحلّق طائرة مسيّرة إسرائيليّة على علو منخفض، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

