لبنان

تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 07:36
بالتزامن مع شنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ، سلسلة غارات على الجنوب والبقاع، تُحلّق طائرة مسيّرة إسرائيليّة على علو منخفض، فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
 
