في لبنان.. تغيير اسم وزارة

كشفت وزيرة ، ، عن موافقة والشؤون الاجتماعية على مشروع الحكومة بتعديل اسم إلى الاجتماعية.

واعتبرت السيد خلال الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، ان اليوم هو يوم مفصلي لوزارة الشؤون الاجتماعية بموافقة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مشروع الحكومة بتعديل اسم الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا ليس فقط تغيير اسم ،انما منهجية الوزارة والاستراتيجية التي أطلقناها منذ شهر في السراي الحكومي، في حضور تعبر عن هذا التغيير نريد ان ننقل من الشبكات الاجتماعية إلى تمكين اقتصادي واجتماعي وتمكين للشباب والمرأة والإنسان والعائلة وتمكين المجتمع".

أضافت:" لذلك طرحنا السبب، تغيير الاسم ويلحظ بمسار العمل الاجتماعي في اذ منذ زمن كان هناك مصلحة الانعاش اصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية في سنة 1993 واليوم تم التوافق على اقتراحنا ان تصبح التسمية التنمية الاجتماعية وان شاء الله قريبا ياخذ هذا المشروع مساره في ".