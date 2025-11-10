24
في لبنان.. تغيير اسم وزارة
Lebanon 24
10-11-2025
|
07:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
،
حنين السيد
، عن موافقة
لجنة الصحة
والشؤون الاجتماعية على مشروع الحكومة بتعديل اسم
وزارة الشؤون الاجتماعية
إلى
وزارة التنمية
الاجتماعية.
واعتبرت السيد خلال
اجتماع للجنة
الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، ان اليوم هو يوم مفصلي لوزارة الشؤون الاجتماعية بموافقة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مشروع الحكومة بتعديل اسم
وزارة الشؤون
الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا ليس فقط تغيير اسم ،انما منهجية الوزارة والاستراتيجية التي أطلقناها منذ شهر في السراي الحكومي، في حضور
دولة الرئيس سلام
تعبر عن هذا التغيير نريد ان ننقل من الشبكات الاجتماعية إلى تمكين اقتصادي واجتماعي وتمكين للشباب والمرأة والإنسان والعائلة وتمكين المجتمع".
أضافت:" لذلك طرحنا السبب، تغيير الاسم ويلحظ بمسار العمل الاجتماعي في
لبنان
اذ منذ زمن كان هناك مصلحة الانعاش اصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية في سنة 1993 واليوم تم التوافق على اقتراحنا ان تصبح التسمية التنمية الاجتماعية وان شاء الله قريبا ياخذ هذا المشروع مساره في
الهيئة العامة
".
