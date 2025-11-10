Advertisement

لبنان

"الريجي" أعلنت انتهاء تسلّم المحاصيل في الجنوب والشمال

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:09
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" انتهاء تسلّم محاصيل التبغ والتنباك من المزارعين في الجنوب والشمال، مؤكدة أن عملية الشراء التي بدأت في 10أيلول الفائت جنوباً وفي الأول من تشرين الأول شمالاً "اتسمت بالتنظيم والسلاسة".
وأوضحت "الريجي" في بيان لها أن العملية "جرت وسط ارتياح المزارعين الذين أعربوا عن رضاهم لِحُسن سيرها، مشيدين بجهود الريجي ووقوفها إلى جانب المزارعين في أحلك الظروف خلال العدوان الإسرائيلي الأخير وبعده، وتوفيرها لهم مقوّمات الاستمرار بتوجيهات من رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي".

 
