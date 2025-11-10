"الريجي" أعلنت انتهاء تسلّم المحاصيل في الجنوب والشمال

Advertisement

وأوضحت "الريجي" في بيان لها أن العملية "جرت وسط ارتياح المزارعين الذين أعربوا عن رضاهم لِحُسن سيرها، مشيدين بجهود الريجي ووقوفها إلى جانب المزارعين في أحلك الظروف خلال العدوان الأخير وبعده، وتوفيرها لهم مقوّمات الاستمرار بتوجيهات من رئيسها ومديرها العام سقلاوي".