لبنان

تعيينات جديدة في شرطة بلدية طرابلس

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:11
صدر قرار بتعيين النقيب صلاح الدين الأيوبي قائدًا لشرطة بلدية طرابلس خلفًا للملازم أول عزام الزيلع.
كما جرى تعيين المؤهل أول محمد ديب أحد رتباء شعبة المعلومات رئيسًا لغرفة المراقبة والتحكم في البلدية.
