انتخاب خالد الرفاعي نقيبًا لعمّال كهرباء قاديشا

عقدت نقابة عمال شركة كهرباء قاديشا جلسة برئاسة رئيس السن عبده جبرايل في مقرها بالبحصاص، وانتخبت خالد نقيبًا. ووزِّعت المراكز على كالآتي: داني نائبًا للرئيس، فادي أمينًا للسر، خليل عيد نائبًا لأمين السر، وليد جبور أمينًا للصندوق، أحمد جباخنجي محاسبًا، وسمّي مستشارون: محمد الصواف، إلياس يوسف، كيروز، عبده جبرايل، علي بدرة، وسيم . وهنّأ رئيس في شادي السيد النقابة على إنجاز الاستحقاق، مؤكدًا الوقوف إلى جانب مطالب العمال ومشيرًا إلى ظروف عملهم الصعبة، ولا سيما خلال إصلاح الأعطال في الجنوب.

