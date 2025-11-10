24
لبنان
انتخاب خالد الرفاعي نقيبًا لعمّال كهرباء قاديشا
Lebanon 24
10-11-2025
|
08:22
A-
A+
عقدت نقابة عمال شركة كهرباء قاديشا جلسة برئاسة رئيس السن عبده جبرايل في مقرها بالبحصاص، وانتخبت خالد
الرفاعي
نقيبًا. ووزِّعت المراكز على
الهيئة الإدارية
كالآتي: داني
عيسى
نائبًا للرئيس، فادي
جبور
أمينًا للسر، خليل عيد نائبًا لأمين السر، وليد جبور أمينًا للصندوق، أحمد جباخنجي محاسبًا، وسمّي مستشارون: محمد الصواف، إلياس يوسف،
فرنسوا
كيروز، عبده جبرايل، علي بدرة، وسيم
أسعد
. وهنّأ رئيس
اتحاد نقابات العمال
في
لبنان
الشمالي
شادي السيد النقابة على إنجاز الاستحقاق، مؤكدًا الوقوف إلى جانب مطالب العمال ومشيرًا إلى ظروف عملهم الصعبة، ولا سيما خلال إصلاح الأعطال في الجنوب.
