Advertisement

لبنان

انتخاب خالد الرفاعي نقيبًا لعمّال كهرباء قاديشا

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1440478-638983849950516943.png
Doc-P-1440478-638983849950516943.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت نقابة عمال شركة كهرباء قاديشا جلسة برئاسة رئيس السن عبده جبرايل في مقرها بالبحصاص، وانتخبت خالد الرفاعي نقيبًا. ووزِّعت المراكز على الهيئة الإدارية كالآتي: داني عيسى نائبًا للرئيس، فادي جبور أمينًا للسر، خليل عيد نائبًا لأمين السر، وليد جبور أمينًا للصندوق، أحمد جباخنجي محاسبًا، وسمّي مستشارون: محمد الصواف، إلياس يوسف، فرنسوا كيروز، عبده جبرايل، علي بدرة، وسيم أسعد. وهنّأ رئيس اتحاد نقابات العمال في لبنان الشمالي شادي السيد النقابة على إنجاز الاستحقاق، مؤكدًا الوقوف إلى جانب مطالب العمال ومشيرًا إلى ظروف عملهم الصعبة، ولا سيما خلال إصلاح الأعطال في الجنوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتخاب المصري خالد العناني رئيسا لمنظمة اليونيسكو
lebanon 24
10/11/2025 18:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
10/11/2025 18:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هنأت بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع
lebanon 24
10/11/2025 18:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إنخفاض لافت في منسوب مياه نبع الصفا في وادي خالد
lebanon 24
10/11/2025 18:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد نقابات العمال

الهيئة الإدارية

رئيس اتحاد

علي بدر

الشمالي

فرنسوا

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:39 | 2025-11-10
11:35 | 2025-11-10
11:08 | 2025-11-10
11:03 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24