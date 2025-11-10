Advertisement

لبنان

الحجار التقى وفد وزارة الخزانة الأميركية: دعم الأجهزة الأمنية أساسي للحفاظ على الاستقرار

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1440486-638983859184303719.png
Doc-P-1440486-638983859184303719.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه وفد وزارة الخزانة الأميركية، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت، كيث هانيغان.
Advertisement

وخلال اللقاء، تم استعراض أطر التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال.

وأكد الوزير الحجار التزام لبنان بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي الوطنية ومكافحة تبييض الأموال من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين وفق المعايير الدولية.

وشدد على أهمية استمرار الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، نظرًا لدورها الحيوي في حفظ الاستقرار الداخلي.

كما التقى الحجار كلاً من النائبين وائل أبو فاعور وإلياس جرادي، حيث تم خلال اللقاءين البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية.
مواضيع ذات صلة
عون التقى وفد وزارة الخزانة الاميركية: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان
lebanon 24
10/11/2025 19:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "الخزانة الأميركية" التقى وزير الداخلية
lebanon 24
10/11/2025 19:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي في واشنطن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية
lebanon 24
10/11/2025 19:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار التقى مستشارة الرئيس الفرنسي وشدد على دعم الجيش والأمن
lebanon 24
10/11/2025 19:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

وائل أبو فاعور

وزارة الخزانة

وزير الداخلية

القائم بأعمال

الدولة على

أبو فاعور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-10
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:39 | 2025-11-10
11:35 | 2025-11-10
11:08 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24