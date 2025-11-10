الحجار التقى وفد وزارة الخزانة الأميركية: دعم الأجهزة الأمنية أساسي للحفاظ على الاستقرار

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه وفد الأميركية، بحضور السفارة الأميركية في ، كيث هانيغان.وخلال اللقاء، تم استعراض أطر التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال.وأكد الوزير الحجار بفرض سلطة كامل الأراضي الوطنية ومكافحة تبييض الأموال من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين وفق المعايير الدولية.وشدد على أهمية استمرار الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر ، نظرًا لدورها الحيوي في حفظ الاستقرار الداخلي.كما التقى الحجار كلاً من النائبين وإلياس جرادي، حيث تم خلال اللقاءين البحث في شؤون إنمائية وخدماتية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية.