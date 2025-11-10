سرور: اليد العاملة السورية ركائز استمرارية إنتاج الرغيف في لبنان

Advertisement

أكد نقيب الأفران ، أن القطاع في يعتمد منذ أكثر من ثلاثين عامًا على اليد العاملة ، وذلك نتيجة محدودية انخراط العمال اللبنانيين رغم الدعوات المتكررة من للعمل في هذا القطاع الحيوي، سواء في إنتاج الخبز العربي أو المعجنات والباتسيري.وأشار سرور إلى أن الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى الأزمات المتلاحقة منذ ثورة 17 تشرين، مرورًا بالانهيار المالي، وجائحة ، والحروب والاعتداءات على بعض المناطق، خلقت تحديات كبيرة في تأمين اليد العاملة النظامية، ما دفع الاتحاد إلى متابعة هذا الملف مع لضمان استمرارية إنتاج الرغيف وعدم حصول أي فراغ يؤثر على الأمن الغذائي.وأكد أن قطاع الأفران والمخابز قطاع استثنائي يحتاج إلى معالجة مرنة تتماشى مع حساسيته ودوره الحيوي، وقد تتطلب أحيانًا استثناءات مؤقتة من بعض القرارات الوزارية لتأمين إنتاج الرغيف في الحالات الطارئة.وشدد سرور على تعاون الاتحاد الكامل مع والأمن العام والإدارات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ انتظام القطاع وتراعي القوانين، مؤكدًا أن قوننة أوضاع عمال الأفران أصبحت ضرورة ملحّة لتجنب تداعيات خطيرة على الإنتاج وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.