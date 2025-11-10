Advertisement

لبنان

سرور: اليد العاملة السورية ركائز استمرارية إنتاج الرغيف في لبنان

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:39
أكد نقيب الأفران ناصر سرور، أن القطاع في لبنان يعتمد منذ أكثر من ثلاثين عامًا على اليد العاملة السورية، وذلك نتيجة محدودية انخراط العمال اللبنانيين رغم الدعوات المتكررة من اتحاد النقابات للعمل في هذا القطاع الحيوي، سواء في إنتاج الخبز العربي أو المعجنات والباتسيري.
وأشار سرور إلى أن الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى الأزمات المتلاحقة منذ ثورة 17 تشرين، مرورًا بالانهيار المالي، وجائحة كورونا، والحروب والاعتداءات على بعض المناطق، خلقت تحديات كبيرة في تأمين اليد العاملة النظامية، ما دفع الاتحاد إلى متابعة هذا الملف مع الجهات الرسمية لضمان استمرارية إنتاج الرغيف وعدم حصول أي فراغ يؤثر على الأمن الغذائي.

وأكد أن قطاع الأفران والمخابز قطاع استثنائي يحتاج إلى معالجة مرنة تتماشى مع حساسيته ودوره الحيوي، وقد تتطلب أحيانًا استثناءات مؤقتة من بعض القرارات الوزارية لتأمين إنتاج الرغيف في الحالات الطارئة.

وشدد سرور على تعاون الاتحاد الكامل مع وزارة العمل والأمن العام والإدارات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ انتظام القطاع وتراعي القوانين، مؤكدًا أن قوننة أوضاع عمال الأفران أصبحت ضرورة ملحّة لتجنب تداعيات خطيرة على الإنتاج وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان. 
