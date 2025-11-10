Advertisement

لبنان

لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1440498-638983873860645724.jpg
Doc-P-1440498-638983873860645724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنّ الولايات المتحدة الأميركيّة أبدت إستعدادها لدعم الجيش، بهدف المُساعدة على تنفيذ خطة نزع سلاح الفصائل المسلحة، وضمان سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
Advertisement

وبحسب "بلومبرغ"، أعرب المسؤولون الأميركيون، في لقاء مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، عن "استعدادهم لمساعدة لبنان على استقرار الأمن في الجنوب، حيث تنفذ إسرائيل بانتظام ضربات على أهداف تابعة لـ"حزب الله".

وذكرت الوكالة في تقرير، أنّ "الدعم يهدف إلى إنهاء الأنشطة المسلحة وتمكين السلطات اللبنانية من السيطرة على كامل أراضي البلاد، من دون تحديد نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه واشنطن". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا للعربية: نتواصل مع أميركا بشأن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
10/11/2025 19:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للعربية: إذا اتخذ لبنان خطوات لنزع سلاح حزب الله سنتخذ إجراءات مماثلة
lebanon 24
10/11/2025 19:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: نواصل دعم لبنان لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله
lebanon 24
10/11/2025 19:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات متعددة الجنسيات لنزع السلاح شمال الليطاني
lebanon 24
10/11/2025 19:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

السلطات اللبنانية

الولايات المتحدة

الدولة على

جوزاف عون

اللبنانية

حزب الله

ارم نيوز

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-10
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:39 | 2025-11-10
11:35 | 2025-11-10
11:08 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24