في بلدة جنوبية.. العثور على غالونات متفجّرة إسرائيلية

عُثر على غالونات تحتوي مواد متفجّرة تعود للجيش في موقع المنازل الثلاثة التي فجرتها قوّة من العدو الإسرائيلي ليل أمس في بلدة حولا – قضاء .

وبحسب المعلومات، فقد تسلّم المواد المتفجّرة، وشرع بالتحقيقات اللازمة. (الوكالة الوطنية)