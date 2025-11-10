Advertisement

لبنان

في بلدة جنوبية.. العثور على غالونات متفجّرة إسرائيلية

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:12
عُثر على غالونات تحتوي مواد متفجّرة تعود للجيش الإسرائيلي في موقع المنازل الثلاثة التي فجرتها قوّة من العدو الإسرائيلي ليل أمس في بلدة حولا – قضاء مرجعيون.
وبحسب المعلومات، فقد تسلّم الجيش اللبناني المواد المتفجّرة، وشرع بالتحقيقات اللازمة. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

إسرائيل

مرجعيون

