لبنان

خرقٌ جديد... إليكم ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في الجنوب

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:47
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوات العدوّ الاسرائيليّ تقوم ببناء جدار إسمنتي خلف الخط الأزرق، عند الحدود الجنوبيّة، مقابل بلدتيّ مارون الراس وعيترون، وخلف الموقع العسكريّ المستحدث في جبل بلاط.
الجيش: ما قام به العدو خرق سافر للسيادة وللقرار 1701
lebanon 24
10/11/2025 19:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المصريّ: مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وتدين الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتدعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس وندعم إعادة الإعمار
lebanon 24
10/11/2025 19:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: ما تقوم به إسرائيل يهدد بأزمات جديدة في المنطقة
lebanon 24
10/11/2025 19:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون: ما قامت به إسرائيل اليوم في الجنوب جريمة مكتملة الأركان
lebanon 24
10/11/2025 19:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24

