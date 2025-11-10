خرقٌ جديد... إليكم ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في الجنوب

أفادت مندوبة " "، أنّ قوات العدوّ الاسرائيليّ تقوم ببناء جدار إسمنتي خلف الخط الأزرق، عند الحدود الجنوبيّة، مقابل بلدتيّ مارون الراس وعيترون، وخلف الموقع العسكريّ المستحدث في .

