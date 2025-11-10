بشأن تسليم مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قرّرته السلطات القضائية البلغارية

Advertisement

ويريد لبنان من بلغاريا تسليم جريشوشكين، وهو قبرصي روسي يبلغ من العمر 48 عامًا، فيما يتعلق بالكارثة والتي دمرت مساحات شاسعة من العاصمة ، وأسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين.وتتهم السلطات القضائية اللبنانية غريتشوشكين، الذي ألقي القبض عليه في أيلول في ، بـ "إدخال متفجرات إلى لبنان، وتعطيل الآلات بقصد إغراق سفينة"، بحسب الادعاء العام البلغاري.قررت المحكمة في صوفيا، الاثنين، تأجيل جلسة تسليم المتهمين إلى العاشر من كانون الأول المقبل، في انتظار رد من بيروت.وقال عون، الذي كان في صوفيا الاثنين، للصحافيين هناك: "نحن ثابتون على تصميمنا على كشف الملابسات وإلقاء الضوء على الحقيقة".وأكد على "أهمية التعاون القضائي والجنائي" بين بلغاريا ولبنان. (العربية)