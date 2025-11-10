Advertisement

لبنان

بشأن تسليم مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قرّرته السلطات القضائية البلغارية

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1440516-638983903827223740.png
Doc-P-1440516-638983903827223740.png photos 0
أرجأت محكمة بلغارية يوم الاثنين جلسة تسليم مالك سفينة مطلوب فيما يتصل بالانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وطلبت من لبنان تأكيد أنه لن يواجه عقوبة الإعدام.
ويريد لبنان من بلغاريا تسليم إيغور جريشوشكين، وهو قبرصي روسي يبلغ من العمر 48 عامًا، فيما يتعلق بالكارثة والتي دمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

وتتهم السلطات القضائية اللبنانية غريتشوشكين، الذي ألقي القبض عليه في أيلول في مطار صوفيا، بـ "إدخال متفجرات إلى لبنان، وتعطيل الآلات بقصد إغراق سفينة"، بحسب الادعاء العام البلغاري.

قررت المحكمة في صوفيا، الاثنين، تأجيل جلسة تسليم المتهمين إلى العاشر من كانون الأول المقبل، في انتظار رد من بيروت.

وقال الرئيس جوزيف عون، الذي كان في صوفيا الاثنين، للصحافيين هناك: "نحن ثابتون على تصميمنا على كشف الملابسات وإلقاء الضوء على الحقيقة".

وأكد على "أهمية التعاون القضائي والجنائي" بين بلغاريا ولبنان. (العربية)
لبنان

عربي-دولي

الرئيس جوزيف

وقال الرئيس

مطار صوفيا

جوزيف عون

اللبنانية

بيروت

الملا

