رستم زار بخاري: لضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها

زار النائب أحمد رستم ووالده السيد محمد رستم، سفير في وليد بخاري، حيث تناول اللقاء عددًا من الإنمائية والسياسية التي تهم منطقة ولبنان بشكل عام.وأشاد النائب رستم وفق بيان، بالدور الريادي للمملكة في دعم لبنان ووقوفها إلى جانب شعبه في مختلف ، معربًا عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه لمؤسسات .

كما شدّد رستم على ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، حفاظًا على انتظام عمل المؤسسات واستقرار الحياة السياسية، مؤكدًا أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية أصبح مدخلاً إلزاميًا لإنقاذ لبنان وتحقيق النهوض المطلوب.