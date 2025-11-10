Advertisement

لبنان

رستم زار بخاري: لضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:05
زار النائب أحمد رستم ووالده السيد محمد رستم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا الإنمائية والسياسية التي تهم منطقة الشمال ولبنان بشكل عام.
وأشاد النائب رستم وفق بيان، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم لبنان ووقوفها إلى جانب شعبه في مختلف المحطات، معربًا عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لمؤسسات الدولة اللبنانية.
كما شدّد رستم على ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، حفاظًا على انتظام عمل المؤسسات واستقرار الحياة السياسية، مؤكدًا أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية أصبح مدخلاً إلزاميًا لإنقاذ لبنان وتحقيق النهوض المطلوب.
