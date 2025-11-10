Advertisement

لبنان

بيان عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:08
أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت الحالية في بيان، "تجميد البت في طلبات عروض الأسعار والشراء بالفاتورة والمناقصات موقتا، وذلك الى حين انتقال الصلاحيات رسميا إلى اللجنة الموقتة الجديدة التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء".
لبنان

إقتصاد

استثمار مرفأ بيروت

مجلس الوزراء

بيروت

دارت

