أدرعي ينشر مقطع فيديو: قمنا باغتيال 15 عنصراً من "حزب الله"

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على ثلاثة عناصر إرهابية في حزب الله في ثلاث مناطق مختلفة بجنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة صريفا بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو سمير علي فقيه والذي كان يهم بعمليات تهريب أسلحة تابعة لحزب الله إلى مناطق مختلفة داخل لبنان.… pic.twitter.com/qZCDiFGblz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2025
