لبنان

أدرعي ينشر مقطع فيديو: قمنا باغتيال 15 عنصراً من "حزب الله"

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:06
قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة صريفا في جنوب لبنان، واغتال سمير علي فقيه".
 
وزعم أدرعي أنّ "فقيه كان يهمّ بعمليات تهريب أسلحة تابعة لـ"حزب الله" إلى مناطق مختلفة داخل لبنان". 

وأضاف: "كما هاجم الجيش الإسرائيليّ يوم أمس في منطقتيْ حومين الفوقا والصوانة في جنوب لبان، واغتال عنصريْن في "حزب الله". 

وقال: "منذ مطلع الشهر، اغتال الجيش الإسرائيلي 15 عنصرًا من "حزب الله".
 
 
