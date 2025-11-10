أدرعي ينشر مقطع فيديو: قمنا باغتيال 15 عنصراً من "حزب الله"

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة في ، واغتال سمير ".

وزعم أدرعي أنّ "فقيه كان يهمّ بعمليات تهريب أسلحة تابعة لـ" " إلى مناطق مختلفة داخل ".



وأضاف: "كما هاجم الجيش الإسرائيليّ يوم أمس في منطقتيْ والصوانة في جنوب لبان، واغتال عنصريْن في "حزب الله".



وقال: "منذ مطلع الشهر، اغتال الجيش 15 عنصرًا من "حزب الله".