لبنان

سلام استقبل وفداً من رابطة "كاريتاس" والتقى بالنائب عدنان طرابلسي

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:24
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم وفدا من رابطة كاريتاس برئاسة الأب ميشال عبود الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا لدولته دعوة لحضور حفل عشاء كاريتاس السنوي في ٢٠ تشرين الثاني في كازينو لبنان وسيتخلله جمع تبرعات وهو برعاية البطريرك الراعي ، وكانت مناسبة شكرنا الرئيس سلام على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء باعفاء رابطة كاريتاس من الرسوم الجمركية لجميع الهبات العينية للرابطة لتوزيعها على جميع الفقراء وهذا يسهل عملنا للخدمة بشكل اكبر".
واستقبل الرئيس سلام النائب عدنان طرابلسي وعرض معه الأوضاع العامة.
 
 
 
