لبنان
قائد الجيش عرض مع وزير الدفاع الهنغاري التطورات
Lebanon 24
10-11-2025
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
في مكتبه في اليرزة،
وزير الدفاع
الهنغاري Kristof Szalay Bobrovniczky، بحضور السفير الهنغاري
ferenc csillag
ونائب رئيس أركان الدفاع الفريق Ferenc Kajári.
وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة وسبل التعاون بين جيشي البلدين.
كما استقبل النائب
راجي السعد
، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
وكذلك، استقبل قائد الجيش، محافظ
بيروت
القاضي
مروان عبود
، وتم البحث في شؤون مختلفة.
