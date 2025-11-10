Advertisement

لبنان

حرائق شحيم وداريا تقترب من المنازل... والبلديات تطلب دعم الجيش

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:56
ناشد رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو، ورئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان، قيادة الجيش تعزيز تدخلها عبر إرسال مزيد من الطوافات للمساعدة في إخماد الحريق المندلع منذ صباح اليوم في أحراج بلدتي شحيم وداريا، والذي يقترب من المناطق السكنية مهددًا المنازل والأهالي.
