حرائق شحيم وداريا تقترب من المنازل... والبلديات تطلب دعم الجيش

Advertisement

ناشد رئيس المهندس ، ورئيس بلدية المهندس ، تعزيز تدخلها عبر إرسال مزيد من الطوافات للمساعدة في إخماد الحريق المندلع منذ في أحراج بلدتي شحيم وداريا، والذي يقترب من المناطق السكنية مهددًا المنازل والأهالي.