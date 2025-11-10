23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حرائق شحيم وداريا تقترب من المنازل... والبلديات تطلب دعم الجيش
Lebanon 24
10-11-2025
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناشد رئيس
اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي
المهندس
ماجد ترو
، ورئيس بلدية
شحيم
المهندس
طارق شعبان
،
قيادة الجيش
تعزيز تدخلها عبر إرسال مزيد من الطوافات للمساعدة في إخماد الحريق المندلع منذ
صباح اليوم
في أحراج بلدتي شحيم وداريا، والذي يقترب من المناطق السكنية مهددًا المنازل والأهالي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريق كبير في أحراج شحيم
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في أحراج شحيم
11/11/2025 03:45:39
11/11/2025 03:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
النيران اقتربت من المنازل.. حريق كبير في حرج بلدة دبعل (صور)
Lebanon 24
النيران اقتربت من المنازل.. حريق كبير في حرج بلدة دبعل (صور)
11/11/2025 03:45:39
11/11/2025 03:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام لأورتاغوس: تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح يتطلّب الإسراع في دعم الجيش وقوى الأمن
Lebanon 24
سلام لأورتاغوس: تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح يتطلّب الإسراع في دعم الجيش وقوى الأمن
11/11/2025 03:45:39
11/11/2025 03:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا التدخل للسماح لها بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى ولاية إلينوي
Lebanon 24
رويترز: إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا التدخل للسماح لها بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى ولاية إلينوي
11/11/2025 03:45:39
11/11/2025 03:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي
قيادة الجيش
رئيس اتحاد
صباح اليوم
طارق شعبان
ماجد ترو
الشمالي
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتصالات ناشطة
Lebanon 24
إتصالات ناشطة
18:17 | 2025-11-10
10/11/2025 06:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-11-10
10/11/2025 04:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
16:50 | 2025-11-10
10/11/2025 04:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
Lebanon 24
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
16:36 | 2025-11-10
10/11/2025 04:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
16:31 | 2025-11-10
10/11/2025 04:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
11:03 | 2025-11-10
10/11/2025 11:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:17 | 2025-11-10
إتصالات ناشطة
16:56 | 2025-11-10
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2025-11-10
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
16:36 | 2025-11-10
الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا
16:31 | 2025-11-10
قرار جديد لوزير الزراعة.. تنظيم الاتجار بالحياة البرية في لبنان
16:26 | 2025-11-10
بعد انتشار فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 03:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 03:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 03:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24