لبنان
حرائق المطلة والجليلية تخرج عن السيطرة... والرياح تزيد المخاطر
Lebanon 24
10-11-2025
|
17:00
تتواصل الحرائق المشتعلة في خراج بلدتي المطلة والجليلية في قضاء
الشوف
بوتيرة متصاعدة، وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الدفاع المدني والقوى الأمنية والأهالي الذين يشاركون في عمليات الإخماد.
ورغم الجهود المتواصلة منذ ساعات، لم تُفلح المساعي في السيطرة على النيران بسبب وعورة التضاريس وشدة الرياح التي تساهم في تمدّد الحريق وتوسّع رقعته، ما أثار مخاوف متزايدة من اقترابه من المنازل.
وفي هذا السياق، جددت بلدية المطلة وفعاليات المنطقة، من مختار ومخاتير القرى المجاورة، مناشدتها للجهات المعنية والجيش لتكثيف التدخل والمساعدة في إخماد النيران، حمايةً لسلامة الأهالي وممتلكاتهم.
