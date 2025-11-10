عز الدين تمثل مجلس النواب في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر

Advertisement

شاركت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، ممثلةً مجلس النواب اللبناني، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عُقدت في دولة قطر، كما شاركت في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة على هامش القمة.ونقلت عز الدين إلى رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم تحيات ، الذي كلفها بدوره نقل تحياته إلى ، في تأكيد متبادل على عمق العلاقات البرلمانية بين البلدين.وخلال لقائها نائبة رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي، أعربت عز الدين عن تقدير للدعم القطري المتواصل، مثمنةً المواقف الأخوية التي تبديها قطر تجاه الشعب اللبناني في مختلف الأزمات.وتناول اللقاء سبل تعزيز الدعم القطري للبنان على المستويات الإنسانية والإنمائية، إلى جانب بحث التحديات الراهنة في ظل العدوان المستمر، وإمكان مساهمة قطر في جهود إعادة الإعمار.كما جرى بحث دور اللبناني في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز الأمن الغذائي، إضافةً إلى مناقشة مقترحات لتفعيل التعاون البرلماني العربي والدولي، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات التشريعية والتنموية.