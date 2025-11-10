Advertisement

لبنان

عز الدين تمثل مجلس النواب في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:01
شاركت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، ممثلةً مجلس النواب اللبناني، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عُقدت في دولة قطر، كما شاركت في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة على هامش القمة.
ونقلت عز الدين إلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كلفها بدوره نقل تحياته إلى الرئيس بري، في تأكيد متبادل على عمق العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وخلال لقائها نائبة رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي، أعربت عز الدين عن تقدير لبنان للدعم القطري المتواصل، مثمنةً المواقف الأخوية التي تبديها قطر تجاه الشعب اللبناني في مختلف الأزمات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الدعم القطري للبنان على المستويات الإنسانية والإنمائية، إلى جانب بحث التحديات الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، وإمكان مساهمة قطر في جهود إعادة الإعمار.

كما جرى بحث دور البرلمان اللبناني في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز الأمن الغذائي، إضافةً إلى مناقشة مقترحات لتفعيل التعاون البرلماني العربي والدولي، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات التشريعية والتنموية.
