مطر: طرابلس ساحة آمنة لكل الإستحقاقات الديموقراطية

Advertisement

كتب النائب عبر منصة "أكس" أن أثبتت مجددًا قدرتها على خوض الاستحقاقات النقابية بروح ديموقراطية ومهنية، رغم حماوة المشهد والتحشيد السياسي.وأشار إلى أن المدينة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة انتخابات مرّت بسلاسة، من نقابة عمال وموظفي كهرباء " "، إلى انتخابات والشمال التي انتهت بفوز النقيب ، وصولًا إلى انتخابات في التي أسفرت عن فوز الدكتور ميلاد ديب.وهنّأ مطر النقيبين وديب على نيلهما ثقة الهيئتين الناخبتين، مؤكدًا أن طرابلس أثبتت مرة أخرى أنها ساحة آمنة للاستحقاقات الديموقراطية، حيث يبقى صندوق الاقتراع الحكم الفصل مهما ارتفع منسوب التنافس.