لبنان

مطر: طرابلس ساحة آمنة لكل الإستحقاقات الديموقراطية

Lebanon 24
10-11-2025 | 13:38
كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "أكس" أن طرابلس أثبتت مجددًا قدرتها على خوض الاستحقاقات النقابية بروح ديموقراطية ومهنية، رغم حماوة المشهد والتحشيد السياسي. 
وأشار إلى أن المدينة شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة انتخابات مرّت بسلاسة، من نقابة عمال وموظفي كهرباء "قاديشا"، إلى انتخابات نقابة المحامين في طرابلس والشمال التي انتهت بفوز النقيب مروان ضاهر، وصولًا إلى انتخابات نقابة أطباء الأسنان في الشمال التي أسفرت عن فوز الدكتور ميلاد ديب.

وهنّأ مطر النقيبين ضاهر وديب على نيلهما ثقة الهيئتين الناخبتين، مؤكدًا أن طرابلس أثبتت مرة أخرى أنها ساحة آمنة للاستحقاقات الديموقراطية، حيث يبقى صندوق الاقتراع الحكم الفصل مهما ارتفع منسوب التنافس.
 
