لبنان

بدرجة جيد جداً.. ندى صليبا تحصد شهادة الماجستير من الجامعة اللبنانية (صور)

Lebanon 24
10-11-2025 | 13:46
Doc-P-1440622-638984046948020349.jpg
Doc-P-1440622-638984046948020349.jpg photos 0
نالت الزميلة ندى صليبا مساعد المدير العام في تلفزيون لبنان، شهادة الماجيستير بحثي في علوم الاعلام والاتصال، في الجامعة اللبنانية بدرجة جيد جداً.
وحملت الرسالة عنوان: تحولات المجتمع اللبناني من خلال الدراما اللبنانية، مسلسلا عشق النساء وعَ أمل نموذجاً.

وقد ناقشتها امام اللجنة المؤلفة من الدكتور هاني صافي، والدكتورة وفاء أبو شقرا والدكتورة زينب خليل.

 


 
 
