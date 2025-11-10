23
وزراء مُعجبون بـ"عمل الجيش"
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إن تقرير الجيش بشأن حصرية السلاح لاقى إعجاب وزراء "
القوات اللبنانية
" و "
الكتائب
اللبنانية
" الذين أثنوا على عمل الجيش، وذلك خلال مشاركتهم في آخر جلسة لمجلس الوزراء.
وذكرت المعلومات أنّ التقرير الأخير للجيش أظهر تقدماً فعلياً بانجاز المرحلة الأولى من مهمة حصرِ السلاح في جنوب
الليطاني
قبل نهاية العام.
كذلك، قالت مصادر إعلامية أيضاً إنَّ "
لبنان
يعمل على إنهاء سحب السلاح في جنوب الليطاني قبل نهاية العام ليقول للمجتمع الدولي إن الجيش أنجز المرحلة الأولى من خطته ليبدأ بعدها بالمرحلة الثانية شمال الليطاني وبيروت والبقاع".
وأوضحت المصادر أن " لبنان يعوّل على أن يؤدي إنجاز المرحلة الأولى في جنوب الليطاني إلى انسحاب
إسرائيل
من النقاط الخمس وهذه الخطوة ستفتح الباب أمام استكمال خطة الجيش كاملةً وستشكل ورقة ضغط على
حزب الله
".
