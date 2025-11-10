هل من أزمة بنزين قريبة؟

مع تزايد المخاوف من اندلاع تصعيد جديد بين وإسرائيل، انتشرت شائعات تتحدث عن أنَّ مخزون المحروقات غير كافٍ في لبنان، ما قد يُمهد لأزمة بنزين.

مصادر ناشطة في قطاع المحروقات أكدت لـ" " أن مخزون المحروقات في لبنان كافٍ جداً ولا أزمة، نافية أي إشاعات تصدرُ من هنا وهناك لتوتير الأجواء.