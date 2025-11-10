Advertisement

لبنان

هل من أزمة بنزين قريبة؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-11-2025 | 14:30
مع تزايد المخاوف من اندلاع تصعيد جديد بين لبنان وإسرائيل، انتشرت شائعات تتحدث عن أنَّ مخزون المحروقات غير كافٍ في لبنان، ما قد يُمهد لأزمة بنزين.
مصادر ناشطة في قطاع المحروقات أكدت لـ"لبنان24" أن مخزون المحروقات في لبنان كافٍ جداً ولا أزمة، نافية أي إشاعات تصدرُ من هنا وهناك لتوتير الأجواء.
 

وشدّدت المصادر على أن الوضع على صعيد المحروقات والبنزين سليم، مؤكدة أن كافة المحطات تعمل بشكلٍ طبيعي ولا إشكاليات أبداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

