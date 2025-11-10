Advertisement

لبنان

"أمام لبنان فرصة شهرين".. كلام أميركيّ لافت

Lebanon 24
10-11-2025 | 14:43
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا، تحدث خلال عشاء أقامه أحد النواب، عن أنه لدى لبنان فرصة شهرين للقيام بالإصلاحات المالية والسياسية المطلوبة منه.
وقالت المعلومات إنَّ "غوركا أكد أنه على اللبنانيين الاستفادة من الفرصة المتاحة ومن الاهتمام الذي يوليه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبنان، وإلا فإنَّ الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".
 
 
وأوضحت المعلومات أنَّ "الوفد الأميركي الذي زار بيروت مؤخراً، أكد أمام المسؤولين اللبنانيين أنه ليس كافياً القول إن لبنان يريد حصر السلاح، وأضافت: "لقد طرح المسؤولون الأميركيون سؤالاً أساسياً وهو: لماذا لا تتم معاقبة ضابط يُقصر؟ لماذا لم تقفلوا القرض الحسن؟".


المعلومات أوضحت أنَّ "اللهجة التي توجّه بها الوفد الأميركي للمسؤولين اللبنانيين كانت حادّة، وقد حذر بترك لبنان لمصيره إن لم تُظهر الدولة خطوات عملية وجدية ضمن مهلة 60 يوماً".
 


