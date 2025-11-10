"أمام لبنان فرصة شهرين".. كلام أميركيّ لافت

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون ، سيباستيان غوركا، تحدث خلال عشاء أقامه أحد النواب، عن أنه لدى فرصة شهرين للقيام بالإصلاحات المالية والسياسية المطلوبة منه.

وقالت المعلومات إنَّ "غوركا أكد أنه على اللبنانيين الاستفادة من الفرصة المتاحة ومن الاهتمام الذي يوليه للبنان، وإلا فإنَّ الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".

وأوضحت المعلومات أنَّ "الوفد الأميركي الذي زار مؤخراً، أكد أمام المسؤولين اللبنانيين أنه ليس كافياً القول إن لبنان يريد حصر السلاح، وأضافت: "لقد طرح المسؤولون الأميركيون سؤالاً أساسياً وهو: لماذا لا تتم معاقبة ضابط يُقصر؟ لماذا لم تقفلوا القرض الحسن؟".





المعلومات أوضحت أنَّ "اللهجة التي توجّه بها الوفد الأميركي للمسؤولين اللبنانيين كانت حادّة، وقد حذر بترك لبنان لمصيره إن لم تُظهر الدولة خطوات عملية وجدية ضمن مهلة 60 يوماً".











