Advertisement

لبنان

"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان

Lebanon 24
10-11-2025 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1440641-638984100748027149.png
Doc-P-1440641-638984100748027149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجّهت "حركة لبنان الشباب" ببيان إلى قداسة البابا لاوون الرابع عشر، شاكرةً مبادرته بزيارة لبنان في أوّل جولة رسولية له خارج الفاتيكان. ورأت الحركة أن الزيارة تحمل "رسالة رجاء لشعب متعب لا يزال متمسكًا بلبنان كبلد رسالة ونور".
Advertisement

وأشارت إلى أن الزيارة تمثل "علامة محبة من الكرسي الرسولي للبنان وشعبه، وفرصة لتجديد الإيمان وتعزيز الوجود المسيحي الحر في الشرق"، مؤكدة أن "لبنان ليس مجرد وطن، بل قيمة روحية وإنسانية لا تنفصل عن جذوره الإيمانية".

ودعت الحركة إلى أن تتخذ الزيارة طابعًا عمليًا يتجاوز الطابع الاحتفالي، عبر وضع خطة واضحة لدعم الشباب، خصوصًا المسيحيين، وتأمين مقومات البقاء والكرامة لهم من خلال مشاريع رعوية واجتماعية واقتصادية برعاية الكنائس المحلية والكرسي الرسولي.

كما طالبت بإصدار توجيهات كنسية تشجّع على دعم العائلات والشباب، ودعوة الشباب المغترب للعودة والمساهمة في إنعاش وطنهم، مع توفير برامج مساندة تمنع النزوح المتواصل من القرى والبلدات.

وختمت الحركة بيانها بالقول إن زيارة البابا إلى لبنان "تشكّل حدثًا استثنائيًا، ودعوةً إلى إعادة جمع اللبنانيين حول قيم الرجاء والحرية والكرامة الإنسانية".
 
مواضيع ذات صلة
الراعي: البابا سيحمل إلى اللبنانيين رسالة "رجاء"
lebanon 24
11/11/2025 03:48:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لعون: "أريدها زيارة سلام ورجاء"
lebanon 24
11/11/2025 03:48:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
lebanon 24
11/11/2025 03:48:36 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ: زيارة البابا "الأميركي" تحمي لبنان
lebanon 24
11/11/2025 03:48:36 Lebanon 24 Lebanon 24

زيارة لبنان

الرابع عشر

الفاتيكان

المسيحيين

المسيح

إيماني

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:17 | 2025-11-10
16:56 | 2025-11-10
16:50 | 2025-11-10
16:36 | 2025-11-10
16:31 | 2025-11-10
16:26 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24