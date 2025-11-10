Advertisement

لبنان

"منصات" تستهدف مسؤولين فلسطينيين في لبنان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-11-2025 | 15:54
عمدت منصات مشبوهة إلى الترويج لأخبارٍ تثير حساسيات بشأن وضع مخيم البداوي الذي يشهد إجراءات مشددة إثر قيام الجيش بإقفال عدد من مداخله مؤخراً.
 
وتبين  أنَّ تلك الأخبار تطالُ مسؤولين فلسطينيين في لبنان من حركة "فتح" وتوجيه اتهامات لهم بعدم التطلع إلى ما يجري في المخيمات فقط لأنهم حضروا فعالية رياضية بين فريقين لبناني وفلسطيني داخل مخيم الرشيدية.


الأنباء المتداولة أثارت استغراباً بسبب توقيتها ومضمونها، فيما تقول المصادر إن "فتح" تواصل مساعيها واتصالاتها مع الجيش لتخفيف الإجراءات المعتمدة في مخيم البداوي، موضحة أن المسؤولين الفلسطينيين يواكبون كل مطالب الأهالي هناك بشكل مستمر وعن كثب.


المصادر قالت إن التواصل بين "فتح" والدولة أفضى إلى إدخال مواد أولية للترميم إلى عددٍ من المخيمات خصوصاً عين الحلوة، بالإضافة إلى السماح بإدخال أدوات كهربائية في مخيمات صور.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الفلسطينيين

عين الحلوة

عين الحلو

الرشيدي

فلسطين

رياضي

أخبار

خاص "لبنان 24"

