"منصات" تستهدف مسؤولين فلسطينيين في لبنان

عمدت منصات مشبوهة إلى الترويج لأخبارٍ تثير حساسيات بشأن وضع مخيم البداوي الذي يشهد إجراءات مشددة إثر قيام الجيش بإقفال عدد من مداخله مؤخراً.

Advertisement



وتبين أنَّ تلك الأخبار تطالُ مسؤولين فلسطينيين في من حركة "فتح" وتوجيه اتهامات لهم بعدم التطلع إلى ما يجري في المخيمات فقط لأنهم حضروا فعالية رياضية بين فريقين لبناني وفلسطيني داخل مخيم الرشيدية.





الأنباء المتداولة أثارت استغراباً بسبب توقيتها ومضمونها، فيما تقول المصادر إن "فتح" تواصل مساعيها واتصالاتها مع الجيش لتخفيف الإجراءات المعتمدة في مخيم البداوي، موضحة أن المسؤولين يواكبون كل مطالب الأهالي هناك بشكل مستمر وعن كثب.