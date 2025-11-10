Advertisement

لبنان

الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا

Lebanon 24
10-11-2025 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1440661-638984145984289327.jpg
Doc-P-1440661-638984145984289327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة جنتا في البقاع بعد ظهر اليوم أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح. وأشار المركز إلى أنه جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة
lebanon 24
11/11/2025 03:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات اسرائيلية على علو منخفض جدا فوق بلدات علي النهري النبي شيت وجنتا في البقاع
lebanon 24
11/11/2025 03:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات جرّاء استهداف شقة سكنية في بلوك 7 في البريج وسط قطاع غزة
lebanon 24
11/11/2025 03:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الصحة في صيدا: تعاون مع مؤسسات أهلية ومراكز لمكافحة الإدمان
lebanon 24
11/11/2025 03:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الغارات

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:17 | 2025-11-10
16:56 | 2025-11-10
16:50 | 2025-11-10
16:31 | 2025-11-10
16:26 | 2025-11-10
16:00 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24