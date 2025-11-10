الصحة: إصابات في البقاع بعد استهداف جنتا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في أن التي استهدفت بلدة جنتا في بعد ظهر اليوم أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح. وأشار المركز إلى أنه جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

