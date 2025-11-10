Advertisement

لبنان

إتصالات ناشطة

Lebanon 24
10-11-2025 | 18:17
عادت اللقاءات والاتصالات تنشط بين تيار معروف، وطرفي "الثنائي" من أجل التعاون والتنسيق في الانتخابات المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
