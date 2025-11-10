Advertisement

لبنان

ضغط اسرائيلي على لبنان باغتيالات وقصف جوي بين الجنوب والهرمل

Lebanon 24
10-11-2025 | 22:16
A-
A+
Doc-P-1440704-638984375930130614.webp
Doc-P-1440704-638984375930130614.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين أنّ إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع سلاح «حزب الله». ووفق المصادر، طالبت إسرائيل خلال اجتماعات «الميكانيزم»، في تشرين الأول الماضي بأن يشمل دور الجيش تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، إلا أنّ مندوب الجيش اللبناني رفض الأمر بشكل قاطع، محذّراً من أنّ تنفيذ مداهمات داخل القرى الجنوبية سيولّد توتّراً داخلياً ويمسّ بالاستراتيجية الدفاعية. وأضاف أن هذا الطلب طُرح في الأسابيع القليلة الماضية، ورفضته قيادة الجيش اللبناني خشية أن يؤدّي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يرى الجيش أنها استراتيجية تتوخّى الحذر لكنها فعّالة.
Advertisement

ميدانيا، توسّعت رقعة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان، الاثنين، عبر سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية من الجنوب إلى البقاع، بالتزامن مع تحليق كثيف للطائرات المسيَّرة فوق الجنوب والبقاع والعاصمة بيروت، تشير إلى ضغوط إضافية على الجيش لتشديد إجراءاته داخل القرى الجنوبية، وفقًا لمعلومات سياسية - أمنية نقلتها «رويترز». 
وتكثفت الضربات الجوية بعد الظهر، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على 3 دفعات، استهدفت مناطق واسعة في محيط مدينة النبطية ومجرى نهر الليطاني ومرتفعات إقليم التفاح. ومع أن تلك المناطق سبق أن تكرر استهدافها، إلا أن وتيرة القصف لم تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين. بالتزامن، وسعت إسرائيل عملياتها الجوية على محور البقاع، فنفذت غارتين على تخوم السلسلة الشرقية: الأولى على أطراف النبي شيت، والثانية في الهرمل في محلة الشعرة قرب جنتا، كما استهدفت مسيّرة أقصى شمال شرقي لبنان، من دون تسجيل إصابات.
وأفادت مصادر في البقاع لوكالة «الشرق الأوسط» بأن استهداف الهرمل وقع على مسافة قريبة جداً من بعض المدارس، لحظة تزامنت مع خروج التلاميذ من صفوفهم مع انتهاء الدوام، ما أثار حالة ذعر كبيرة دفعت الإدارات إلى إعادة إدخال الطلاب إلى المباني، بينما هُرع الأهالي إلى المدارس خشية تجدّد القصف. ورأت المصادر أن توقيت الضربة وموقعها يُظهران انتقال إسرائيل إلى ضربات ذات أثر نفسي مباشر، خصوصاً في مناطق مدنية مكتظة.
يأتي هذا التصعيد واتساع رقعة الضربات من قرى صور إلى البقاع والهرمل، وامتداد الطائرات المسيَّرة إلى سماء بيروت، في ظل محاولة إسرائيل إعادة رسم قواعد الاشتباك والضغط على الدولة اللبنانية عبر مسارين متوازيين: الميدان والآليات الدبلوماسية.
مواضيع ذات صلة
علام إسرائيلي: الجيش سينذر سكان بنايات في قرى بجنوب لبنان قبل قصفها
lebanon 24
11/11/2025 08:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخازن وسائل قتالية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
11/11/2025 08:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق السلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي والهرمل
lebanon 24
11/11/2025 08:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
11/11/2025 08:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-11-11
23:32 | 2025-11-10
23:16 | 2025-11-10
23:11 | 2025-11-10
23:09 | 2025-11-10
23:06 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24