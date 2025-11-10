Advertisement

لبنان

عملية تفجير للقوات الإسرائيلية فجراً في عيترون

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:32
قامت القوات الإسرائيلية فجرا بعملية تفجير في بلدة عيترون منطقة الخانوق ما أدى إلى اندلاع حريق بالقرب من المكان تحديدا في أطراف عيترون من جهة مارون الراس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
يُشار إلى ان مكان التفجير قريب من موقع الباط المستحدث. 
 
 
