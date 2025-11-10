عملية تفجير للقوات الإسرائيلية فجراً في عيترون

Advertisement

قامت القوات فجرا بعملية تفجير في بلدة منطقة الخانوق ما أدى إلى اندلاع حريق بالقرب من المكان تحديدا في أطراف عيترون من جهة مارون الراس، وفق ما أفادت مندوبة " ".يُشار إلى ان مكان التفجير قريب من موقع الباط المستحدث.