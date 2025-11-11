Advertisement

لبنان

جولة أميركية وكندية لرئيس "الحزب"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-11-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1440763-638984463454972802.jpg
Doc-P-1440763-638984463454972802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يغادر رئيس حزب يميني بيروت نهاية الأسبوع الى الولايات المتحدة الأميركية حيث ستكون له عدة لقاءات مع مسؤولين في ادارة  الرئيس دونالد ترامب وخاصةً المعنيين منهم بملف الشرق الأوسط ولبنان.
Advertisement
ولفت المصدر الى أن رئيس الحزب سيعقد لقاءات مكثفة مع المحازبين والمغتربين لحضهم على التسجيل للإنتخابات النيابية المقبلة ليكونوا شركاء أصليين في صناعة القرار في لبنان
المصدر ختم بأن رئيس الحزب سينتقل من الولايات المتحدة الى كندا للغاية ذاتها قبل عودته الى لبنان .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
رئيس "الكتائب" التقى السفير الكندي
lebanon 24
11/11/2025 12:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب غير راض: "منيح اللي زمطنا بواحد"
lebanon 24
11/11/2025 12:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل: رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أجرى اليوم جولة فوق قطاع غزة بطائرة مروحية
lebanon 24
11/11/2025 12:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: أدرك أن السياسة الأميركية قد تغيرت
lebanon 24
11/11/2025 12:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

رئيس الحزب

رئيس حزب

دونالد

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-11
05:00 | 2025-11-11
04:57 | 2025-11-11
04:17 | 2025-11-11
04:12 | 2025-11-11
04:02 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24