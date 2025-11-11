جولة أميركية وكندية لرئيس "الحزب"

Advertisement

يغادر يميني نهاية الأسبوع الى الأميركية حيث ستكون له عدة لقاءات مع مسؤولين في ادارة وخاصةً المعنيين منهم بملف ولبنان.ولفت المصدر الى أن سيعقد لقاءات مكثفة مع المحازبين والمغتربين لحضهم على التسجيل للإنتخابات النيابية المقبلة ليكونوا شركاء أصليين في صناعة القرار في .المصدر ختم بأن رئيس الحزب سينتقل من الولايات المتحدة الى للغاية ذاتها قبل عودته الى لبنان .