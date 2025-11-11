26
لبنان
جولة أميركية وكندية لرئيس "الحزب"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-11-2025
|
01:30
A-
A+
يغادر
رئيس حزب
يميني
بيروت
نهاية الأسبوع الى
الولايات المتحدة
الأميركية حيث ستكون له عدة لقاءات مع مسؤولين في ادارة
الرئيس دونالد ترامب
وخاصةً المعنيين منهم بملف
الشرق الأوسط
ولبنان.
ولفت المصدر الى أن
رئيس الحزب
سيعقد لقاءات مكثفة مع المحازبين والمغتربين لحضهم على التسجيل للإنتخابات النيابية المقبلة ليكونوا شركاء أصليين في صناعة القرار في
لبنان
.
المصدر ختم بأن رئيس الحزب سينتقل من الولايات المتحدة الى
كندا
للغاية ذاتها قبل عودته الى لبنان .
المصدر:
لبنان 24
